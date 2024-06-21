حفلات لبنان 2024| موعد ومكان حفل كايروكي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفريق الغنائي الشهير “كايروكي”، في موسم الحفلات الصيفية في لبنان 2024، التي تجمع عددا مميزا من نجوم الغناء العربي.

يقام حفل كايروكي في 19 يوليو القادم، في مدينة جبيل اللبنانية التي تعرف بـ بيبلوس أيضا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

شارك كايروكي مؤخرصا في مهرجان ليالي مصر بالإسكندرية، وجاء الحفل بحضور كامل العدد، ضمن فعاليات المهرجان الذي يضم عدد من النجوم في مختلف محافظات مصر.

أحدث أغاني كايروكي “تلك قضية” تضامنًا مع القضية الفلسطينية

كانت أحدث أغاني كايروكي من خلال “تلك قضية”، تضامنًا مع الأحداث العصيبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلا ضخما، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح