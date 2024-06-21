شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يسترجع ذكريات أصعب مراحل حياته: بحثت عن مهنة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع نجم هوليود ماثيو ماكونهي واحدة من أصعب الفترات التي مرت عليه فى حياته المهنية حينما كان ممثلاً شاباً قائلاً فى حوار صحفى: ابتعدت عن هوليود لمدة عامين بعدما قدمت عددا من الأدوار الكوميدية الرومانسية فى بدايتى، حتى فكرت في الابتعاد تماماً والبحث عن مهنة أخرى.

ماكونهى واصل: "أخبرت زوجتى بذلك، ولقد كانت تدعمنى بشدة خلال تلك الفترة، حتى جاء فيلم A Time to Kill الذى عرض عام 1996، وحقق نجاحاً وقتها مبهراً جعل الشركات تصنفنى كنجم وبالتالى توافدت العروض على بصورة كبيرة حتى شعرت بالضغط من كثرتها".

من ناحية أخرى يلعب ماثيو ماكونهى شخصية المغنى العالمى الراحل إلفيس بريسلى صوتيا، فى سلسلة رسوم متحركة الجديدة Agent Elvis التي ستطرح على منصة نيتفلكس، على أن تطرح حلقات العمل الجديد مارس المقبل، دون تحديد موعد محدد.

يدور مسلسل Agent Elvis فى إطار كوميدى، ومن بطولة ماثيو ماكونهى فى دور إلفيس بريسلى ويتابع إلفيس وهو يعيش حياة مزدوجة كعميل سري، وابتكر روبرت فالي تصميمات الشخصية الأصلية، وصمم جون فارفاتوس خزانة ملابس العميل إلفيس، تم تأليف الموسيقى والنتيجة الأصلية من قبل تايلر بيتس وتيموثي ويليامز.

ويدور المسلسل الجديد حول إلفيس الذى يقوم بتجربة بدلة نفاثة جديدة، عند انضمامه إلى برنامج تجسس حكومي سري للمساعدة في محاربة قوى الظلام التي تهدد البلاد.

ويعد فيلم Interstellar أحد أبرز وأشهر أفلام ماثيو ماكونهى الذى تعاون فيها مع المخرج كريستوفر نولان، ليلعب مهمة رجل يضطر العودة لعمله ممثلاً فى قيادة الطائرات، ولكن تلك المرة عبر قيادة مركبة فضائية بهدف انقاذ البشرية، فى رحلة يبحث فيها عن ملاذ آمن جديد، ينتقل اليه السكان من الكرة الأرضية، إلا أن دوره يتطلب صعوبة كبيرة فى تأديته لما يقابله من تحديات، وتقلبات أبرزها معاناته مع ابنته التى ظنت أنه خدعها، وذلك وسط مشاهد مؤثرة طيلة الفيلم.