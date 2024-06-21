شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية يا عزيز عينى ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية يا عزيز عينى علي مسرح السامر ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة، والعرض من إنتاج الإدارة العامة لقصور الثقافة، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، وإخراج أحمد عصام.

عرض يا عزيز عينى بطولة كل من محمد طلعت في دور الإله ست، أحمد الرمادي في دور عدوي، مارينا أمير في دور عزيزة/ إيزيس، مصطفى المنتصر في دور باباي، محمد أسامه في دور حورس/ اوزيريس، مينا منصور فيدور جابر / آي، عمر صالح في دور حسن، زياد ناصر في دور نديم، محمد فايد في دور حواريس، داليدا هشام في دور الغجرية، ديكور و أزياء أ د أحمد عبد العزيز، دراما إستعراضية إبراهيم كابو، ماكياج هاجر عزت، ألحان و توزيع الأغاني محمد صلاح، إعداد موسيقي أحمد عفيفي.



وتدور فكرة عرض يا عزيز عيني حول تداخل عالم الأسطورة وعالم الواقع معاً مما يضعنا بين زمنين مختلفين متصادمين يخلقان زمناً ثالثاً له ملامحه الخاصة، فأحداث العرض تدور حول عدوي وهو شخصية من إحدى القرى المصرية يقتل أخيه حسن بسبب الحقد وهو ما يجد فيه "ست" إله الشر عند المصريين القدماء فرصة سانحة لقتل أخيه "أوزير" إله الخصب والنماء وإله الموتى عند القدماء مرة أخرى ، وتحدث مفارقات كثيرة مع تداخل الأزمنة خلال أحداث العرض.