مصمم المشاهد الخطرة في "عصابة الماكس": "أول مرة أبقى دوبلير فهمي وفيا شبه منه" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل مصمم المشاهد الخطرة أيمن علي، الترويج لفيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام، وكشف عن العديد من المشاهد الخطرة التي قام بتنفيذها من كواليس الفيلم.

وتواصل موقع "الخليج 365" مع أيمن علي الذي تحدث عن تجربته بفيلم "عصابة الماكس" وعن لقائه بالفنان أحمد فهمي للمرة الثانية بعدما تعاون معه من قبل بفيلم "كلب بلدي" عام 2016، وكونها المرة الأولى التي يشارك خلالها كدوبلير فهمي، إلى جانب علاقته بنجوم وأبطال الفيلم.

ووجه الشكر لفريق الأكشن خاصته، قائلا: "أحب أشكر فريق الأكشن (Stunt Steel) على دعمنا لبعض في لوكيشن التصوير، وبالنسبة لي المميز المرة دي أني أكون دوبلير أحمد فهمي، ومش أول مرة أصور معاه، وأنا فيا شبه من فهمي كتير عشان كدة كنت مبسوط إني مشارك معاه في الفيلم ده".

وحول تعاونه الثاني مع الفنان أحمد فهمي، فأضاف: "شاركت مع فهمي قبل كدة في فيلم (كلب بلدي) بس كنت بنفذ مشاهد أكشن عادية مش دوبلير، واتقابلنا أنا والفنان محمد لطفي وروبي أكتر من مرة بسبب فيلم (حملة فرعون) وكان فيه بروفات كتير جمعتنا".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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