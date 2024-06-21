بالصور.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير من إيطاليا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضائها إجازة الصيف في إيطاليا.

ونشرت ميرنا مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان صيفي طويل زاهي بدون أكمام.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الحلاوة دي"، "جمالك ربنا يحميكي"، "أجمل واشيك وأحلي ميمي في الدنيا"، "الجميلة ربنا يحفظك حبيبتي"، "القمر كله.. رائعة كالعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي.

مسلسل "الحشاشين" بطولة: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، سامي الشيخ، نيقولا معوض، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج بيتر ميمي.

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