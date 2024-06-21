"يحمل تمساحا ويطعم أسودا".. خالد الصاوي يوثق رحلته لحديقة الحيوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان خالد الصاوي، جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا، صورًا له من داخل إحدى حدائق الحيوان.

وظهر "الصاوي" في الصور وهو يحمل تمساحا ويقوم بإطعام مجموعة من الأسود.

كما نشر خالد الصاوي صورة له مع القرود، وأخرى وهو يطعم بعض الحيوانات.

وكانت آخر مشاركة لـ خالد الصاوي في مسلسل "صدفة" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، ميار الغيطى، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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