القاء القبض على ترافيس سكوت مخمورًا…. ماذا حدث؟

وَجَدَ مغني الراب ترافيس سكوت نفسه في مشكلة قانونية في وقت مبكر من صباح الخميس بعد مشاجرة مزعومة في حالة سكر في ميامي. وعندما واجهت الشرطة “سكوت”، اعترف بأنه شرِبَ الخمر قائلاً: “إنها ميامي”.

تمّ احتجاز الرجل، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، بعد أن استجاب الضباط لبلاغ عن قتال على متن يخت في ميامي بيتش مارينا قبل الساعة الواحدة بقليل. وفقًا لشهادة الاعتقال التي حصلت عليها صحيفة The Post، تمّ العثور على “سكوت” واقفًا بجانب الرصيف وهو يصرخ على الأشخاص الذين كانوا على متن قارب.

لاحظت الشرطة رائحة كحول قوية في أنفاس سكوت وذكرت أنه تجاهل بشكل متكرر تعليمات الجلوس ورفض راكب القارب توجيه الاتهامات لكنه طلب إبعاد “سكوت” عن اليخت.

عندما اصطحب الضباط سكوت من اليخت إلى الممشى الخشبي، سار إلى الخلف وهو يصرخ بألفاظ بذيئة.

غادر سكوت مكان الحادث لكنه عاد إلى الرصيف بعد حوالي خمس دقائق، وكان يتصرّف بشكل متقطّع ويصرخ عندما اقترب من اليخت مرة أخرى، على الرغم من التحذيرات المتعددة من الضباط.

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بعدها تمّ القبض على سكوت، بتهمة التعدّي على ممتلكات الغير بعد التحذير وبحسب ما ورد تم حجزه ودفع سندًا بقيمة ٦٥٠ دولارًا.

يأتي هذا الاعتقال في أعقاب مشاجرة أخرى حدثت مؤخرًا تتعلق بسكوت قبل أقل من شهر، شارك هو وألكسندر إدواردز في شجار في حفل “The After” السنوي الذي يقيمه ريتشي أكيفا في مدينة “كان” بفرنسا.