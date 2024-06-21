كلمات أغنية "عم المغرور" لـ آية عبدالله.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت المطربة آية عبدالله، كليب أغنيتها الجديدة "عم المغرور" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية.

تفاصيل أغنية عم المغرور

والأغنية من كلمات أحمد الكدواني، ألحان وتوزيع إسلام فتحي، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله.

كلمات أغنية عم المغرور :-

كلمة هقولها لك من الآخر

فوق من أوهامك فوق

جرا ايه ياعم المغرور

هتسبني ياريت ما تغور

دا انا بعدك عشت ف جنه

والضلمه اهي صبحت النور

جاي تتكبر على مين

دا انا مني تقع ما تقوم

مش فارقه تروح على فين

كل ما بتخف تعوم

مش بالكلام

قرب وجرب قلبتي

لو ع الغرور

يابني انتا جتلي ف حتتي

دي نصيحه ليك

متجيش في يوم على سكتي

ما بلاش عناد

دا انا فيا عند هيقتلك

خلصت كده

بقى صعب قلبي يحنلك

وهحن ليه

او ياعني ليه هتحملك

مش عايزه صداع ومناهده

دا انا عايزه لمون عشان اهدى

دا مفكر ياعني له قيمه

ووقفلي كمان ع الوحده

روح بقى مع الف سلامه

قوم روح يا بتع ماما

متخدش لبان بالباقي

خدلك بالباقي كرامه

آخر أعمال آية عبدالله

يذكر أن آخر أعمال نجمة برنامج صوت الحياة، أغنية "بخاف مني" التي طرحتها مؤخرًا وهي كلمات شفيق كارم، ألحان كريم نيازي، توزيع باسم سعيد وكريم نيازي .