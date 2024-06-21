وزيرة الثقافة تشهد عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي



ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي الغنائي "مش روميو وجوليت"، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، مساء أمس، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، وذلك في إطار متابعتها للفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

نيفين الكيلاني: الحضور الجماهيري الكبير للعرض يُجسد وعيًا لدى الأسرة المصرية بقيمة الفن والإبداع.

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن إعجابها بالمستوى المتميز للعرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، مشيدةً بالأداء المتمكن للفنانين، وتميز مفردات العمل من إخراج وتأليف وألحان واستعراض وديكور، كما هنأت أبطال المسرحية على تألقهم، مُعربة عن سعادتها بما تشهده مسارح الدولة من زخم إبداعي كبير خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية فن المسرح في معالجة مختلف القضايا الواقعية، بما ينعكس على أهداف الوطن التنموية، ويرسخ القيم الإنسانية، للمساهمة في تطوير المجتمع وخلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما أثنت على الحضور الجماهيري المتميز الذي شهدته عروض مسارح الدولة خلال أيام العيد، والذي يُجسد وعيًا كبيرًا لدى الأسرة المصرية بقيمة الفن والإبداع.

من جانبه، أوضح المخرج خالد جلال أن عرض "مش روميو وجوليت" يأتي ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت افتتاح 6 عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهي: "مش روميو وجوليت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية". كما تم إعادة تقديم 5 عروض أخرى هي: "يوم عاصم جدًا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدًا".

وأشار جلال إلى أن بروفات العرض استغرقت ثمانية أشهر، لكي يخرج العمل بهذا الشكل المتميز، مؤكداً على حرص البيت الفني للمسرح على تقديم عروض مسرحية هادفة تناسب جميع أفراد الأسرة.



تُعد مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير.

وتضم المسرحية نخبة من النجوم، منهم: الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان عزت زين، والفنانة دنيا النشار، والفنان طه خليفة، والفنان آسر علي، والفنان طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج منفذ صفوت حجازي، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، ومساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، وإضاءة ياسر شعلان، وملابس علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق.