هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من فرنسا والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة، أثناء استمتاعها بعطلة الصيف من فرنسا.

ونشرت "هدى" مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من مدينة ريفييرا الفرنسية".

تفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عظمة.. بطل أوي"، "وحش الساحة"، "قنبلة الجيل علي حق"، "قنبلة الجيل.. قمر مصر"، "يلا بينا.. العسل هدى"، "منورة أحلى ملكة.. هدى".

وكانت هدى الإتربي شاركت في مسلسل "العتاولة" الذي عرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد رمضان الماضي، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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