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محمد جمعة يهنئ أحمد عز على نجاح "ولاد رزق 3": "مبروك يا صاحبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد جمعة التهنئة إلى الفنان أحمد عز، على نجاح فيلم "ولاد رزق 3"، والذي ينافس هذا الموسم في سينمات مصر والخليج.

ونشر جمعة صورة له مع عز، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مبروك يا صاحبي ولاد رزق القاضية أحمد عز".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي.

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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