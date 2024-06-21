خالد النبوي يوجه رسالة لعمال "أهل الكهف": "انتوا الكنز الحقيقي للسينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الفنان خالد النبوي، الاحتفال بنجاح فيلم "أهل الكهف" الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام بعد العديد من التأجيلات خلال الفترة الماضية، ووسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية التي يتعاون خلالها ألمع النجوم وصناع السينما.

ونشر "النبوي"، صورا من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "شكرًا عمال السينما في فيلم أهل الكهف، انتوا الكنز الحقيقي للسينما المصرية، أنتم سبب رئيسي في وجود فيلم بهذا الحجم وتحملتم مشقة كبيرة من أجل استكمال التصوير، شكرًا المنتج محمد الرشيدي على إصرارك لاستكمال تصوير الفيلم".

تدور أحداث فيلم "أهل الكهف" في إطار خيالي حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة ثرون، يجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس من مسرحية الأديب الراحل توفيق الحكيم، وعالجها لشاشة السينما السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وكانت آخر مشاركات الفنان خالد النبوي بمسلسل "إمبراطورية م" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وشاركه البطولة حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن، خالد النبوي ينتظر عرض مسلسل "السراب" ويشاركه البطولة الفنانة يسرا اللوزي، الفنان هاني عادل، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة جيهان الشماشرجي، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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