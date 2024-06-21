بالصور.. بوسي تنشر جلسة تصوير أمام البحر من الجونة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أمام شواطئ الجونة، خلال استمتاعها بعطلة الصيف.

ونشرت بوسي، الصور، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" من داخل مرسى لليخوت في مدينة الجونة، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية متميزة.

وحازت الصور على إعجاب الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "قمراية وجميلة كالعادة ما شاء الله" ، "أجمل بوسى كده كده"، "خطيرة وتجنني" ، "قمر يا ناس الله أكبر عليك ما شاء الله عليك يا روحي" ، "حبيبتي والله قلبي".

وطرحت المطربة بوسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة روتانا.

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