تامر حبيب يكشف رأيه بفيلم "ولاد رزق 3" بعد مشاهدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست تامر حبيب، عن رأيه في فيلم "ولاد رزق 3" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشر حبيب، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لسه خارج من السينما وأنا حاسس إني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش وفخور بفيلم معمول حلو أوي ويشرف السينما المصرية".

وتابع: "الحقيقة إن ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عموما.. لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من أي فيلم لطارق العريان".

وأضاف: "مبروك يا أصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا أكثر منه كمان".

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من الفنانين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.