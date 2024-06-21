فن ومشاهير

تامر حبيب يكشف رأيه بفيلم "ولاد رزق 3" بعد مشاهدته

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست تامر حبيب، عن رأيه في فيلم "ولاد رزق 3" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشر حبيب، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لسه خارج من السينما وأنا حاسس إني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش وفخور بفيلم معمول حلو أوي ويشرف السينما المصرية".

وتابع: "الحقيقة إن ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عموما.. لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من أي فيلم لطارق العريان".

وأضاف: "مبروك يا أصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا أكثر منه كمان".

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من الفنانين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا