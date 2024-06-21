ماذا قالت أحلام عن حفل الكويت الذي أحيته بعد غياب 7 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت المطربة أحلام، على حفلها العنائي الذي أحيته بدولة الكويت بعد غياب عن الحفلات هناك لمدة 7 سنوات.

ونشرت أحلام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشرفت بعد غياب ٧ سنين بـ لقاء جمهوري الغالي في كويت الحبيبة، كل الشكر والتقدير لوزارة الاعلام الكويت وتلفزيون الكويت والشركة المنظمة وكل القائمين على نجاح هذا الحفل الشكر والتقدير لفريق عملي و قائد فرقتي الموسيقية وكل الموسيقيين".

وأضافت: "شكرا لكل جمهوري اللي حضر من الخليج والوطن العربي، أحبكم.. أحلام الشامسي".

وأحيت أحلام حفلا غنائيا كبيرا في ختام مهرجان ليلة عمر المقام في دولة الكويت، وغنت مع فرقة ضمت 65 عازف من أهم العازفين بقيادة أمير عبد المجيد.