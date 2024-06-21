أحمد سعد يعلق على ارتدائه للحلق وقميص شبك والانتقادات التي تعرض لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أحمد سعد، على الانتقادات التي تعرض لها في وقت سابق بسبب ظهوره مرتديا حلق في أذنه وقميص من الشبك بأحد حفلاته.

وقال "سعد" ببرنامج Sold Out تقديم الإعلامي محمود سعد: "أنا ندمان إني لبست الحلق، والغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكدة".

وتابع: "الحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفيه شباب كتير بيلبسوه، وفيه موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض".

واستكمل: "أنا روحت إيطاليا دورت على أكبر ستايلست يلبسني، بس هو غالبا قلعني مش لبسني لأنه كان بكم عادي خلاني شبك، أنا قلت ألبس على أحسن موضة.. ميلانو هي منارة الموضة فجابلي الجاكيت والحمد لله عشان عاداتنا وتقاليدنا هو كان معاه (جيبه) بس قلت لأ مش عايز أزودها، رميت (الجيبة) وضربت الشبك، وناس كتير لبست شبك".

وأوضح: "أنا بتضايق جدا من الناس اللي بتقولي نقد، لكن أول مرة يعجبني النقد، كنت بتشتم 3 أيام في الأسبوع زي المضاد الحيوي، لكن كنت مبسوط أن الناس شافتني منهم وجوا بيتهم".

وأضاف: "ممكن حد تاني يلبس كده ويسيبوه عادي لكن الناس حابين إني أكون في بيوتهم، ودي حاجة أنا فخور بيها جدا وأنا بعمل كل ده للناس كل الأغاني بختارها عشان تدخل البيوت".