جدول اعمال مزدحم للتركي بوراك دينيز…انتظروه في الموسم الجديد

تعاقد كل من الممثلَين التركيَين بوراك دينيز وأويكو كارايل على بطولة فيلم “نقطة غليان أومامي”.

الفيلم مقتبس من عمل أجنبي Boiling Point تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول قصّة شيف يمتلك مطعمًا شهيراً ولكن يشعر بالاحباط عندما يعلم انه تمّ تخفيض تصنيف مطعمه صحيًا من خمس نجوم إلى ثلاثة نجوم خاصة ان المطعم كان يستعد لاستقبال عدد كبير من الضيوف المهمين.

يلعب بوراك دينيز دور “سينا” والتصوير سينطلق نهاية الشهر الحالي.

على صعيد آخر، صوّر بوراك دينيز ثلاث حلقات من مسلسله الجديد “شهرزاد”، من انتاج شركة NGM للكاتبة ايدا تازجان (من أعمالها زهرة الثالوث، عزيز، جول جمال)

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يتحدّث المسلسل عن قصّة حبّ مستحيلة بين بوراك دينيز (الشرطي جلال) وفتاة بدوية تدعى (جانفيزا).

سيعرض المسلسل في ايلول سبتمبر المقبل على قناة Atv.