التركي تولغا ساريتاش يُحدّد موعد زفافه

كشفت معلومات تركية أن الممثل التركي، تولغا ساريتاش، سيحتفل بزفافه من المصممة زينب مايروك، يوم الخميس القادم، في ٢٧ الجاري، في “تشيشمه”.

وكان تولغا ساريتاش (بطل مسلسلات العهد، علي رضا وأبي) قد كشف في وقت سابق أنه وحبيبته زينب سعيدان جدًا وعلاقتهما رائعة.

تولغا ساريتاش وحبيبته زينب يتواعدان منذ خمس سنوات وقد رصدتهما الكاميرات مؤخرًا خلال حضورهما حفل زفاف الينا بوز وأوموت افيرغين قبل اسابيع.

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النجم التركي سبق وأكد انه ليس مستعجلاً للعودة بمشروع درامي جديد، لافتا انه ينتظر المشروع المناسب ليعود به الى جمهوره خاصة انه يعقد لقاءات من أجل الموسم المقبل.