شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لوالدها فى يوم الأب: أدين لك بكل ما أنا عليه وأعيش بتوجيهاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إليسا على تقديم رسالة إلى والدها فى يوم الأب، وكتبت عبر حسابها على موقع "X": "كل ما أنا عليه وكل ما أفعله أدين به لأبى لا يمر يوم لا أعيش فيه بكلماتك وتوجيهاتك".

كما وجهت إليسا التحية إلى كل الآباء، قائلة "ولجميع الآباء الذين يحملون العالم على أكتافهم لجعله أفضل لعائلاتهم، عيد آباء سعيد أبطالنا".



إليسا



إليسا ووالدها

يذكر أن النجمة إليسا تحيي حفلا غنائيا غدا السبت في لبنان، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.

وكتبت إليسا رسالة لكل جمهورها، عبر حسابها على تويتر، بعد طرح الألبوم، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وتابعت: "الألبوم ما يخصنيش أنا لوحدى لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب انتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".