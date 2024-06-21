شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يروج لفيلم جوازة توكسيك بواسطة شبيه مبابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد أنور لفيلم جوازة توكسيك المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة يوم 3 يوليو المقبل، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر محمد أنور فيديو كوميدى يجمع شبيه النجم العالمي كليان مبابي، وشبيه فيرجيل فان ديك، وشبيه أليسون بيكر، وشبيه جود بيلينجهام، قائلا: "ولاد رزق جابو نجوم النادي الأهلي يعملوا الإعلان، وإحنا بعون الله جبنا نجوم العالم، عشان فيلم جوازة توكسيك، ويارب يرزقنا رزق ولاد رزق"، وعلق على الفيديو قائلا: "إعلان نجوم العالم لفيلم جوازة توكسيك، فكرة وإخراج مصطفى بسيط".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الإعلان الرسمى، حيث يظهر الإعلان الاختلاف بين عائلة "كريم" محمد أنور وعائلة "فريدة" ملك قورة، بشكل كوميدى وكيف تمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وهيدى كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.