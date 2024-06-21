شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تتحدى المتنمرين وتضع مايكل جاكسون صورة لبروفايلاتها والان مع تفاصيل الخبر

ردت الفنانة أسماء جلال على حالة التنمر التى طالتها فى الساعات الماضية وتشبيهها بالمُغنى العالمى الراحل مايكل جاكسون، وتحدت الموجة التى انتشرت على صفحات السوشيال ميديا وقامت بتغيير صورة بروفايلها على حسابها بموقع فيس بوك وإنستجرام ووضعت صورة مايكل جاكسون.



اسماء جلال تضغ صورة مايكل جاكسون بروفايل انستجرام

وتعيش أسماء جلال حالة كبيرة من التوهج الفنى، حيث تنافس خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

وفى نفس السياق تواصل أسماء جلال تصوير فيلمين جديدين في نفس الوقت، الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل وماجد الكدواني وميمي جمال وإخراج عمر رشدي.

وتنتظر أسماء جلال عرض 3 أفلام أخرى هي آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.