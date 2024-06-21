هذه نصيحة أحلام الشامسي للفتيات لتجنب الحزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بإيقاف الغناء خلال حفلها في الكويت الذي أحيته أمس على مسرح أرينا في الكويت، من أجل توجيه نصيحة إلى الفتيات بكيفية تجنب الحزن بدلاً من إضاعة الوقت في محاولة إرضاء الرجال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام الشامسي، وهي تغني على المسرح قبل أن توضح أنها لا تفعل ما تقوله كلمات الأغنية؛ لأنه عكس شخصيتها، ودعت الفتيات إلى عدم البكاء أو الحزن مهما حدث، والسفر إلى الخراج والتسوق بدلاً من مواصلة محاولة إرضاء الرجال.

وقالت أحلام الشامسي: أنا امرأة لا يبل الدمع أبدًا منديلي، وأنصحكن ما في واحدة منكن إذا زعلت يبل الدمع منديلها، لو زعلتوا اركبوا الطيارة، وسافروا واستمعتوا أو اعملوا شوبنج عيشوا الحياة والله إحنا تعبنا وإحنا نراضي الرجال”.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث انقسمت التعليقات ما بين تأييد الفتيات لها والمزاح حول الأمر، بينما انتقد البعض حديث الفنانة الإماراتية لكونه لا يعكس واقع الكثير من الفتيات لعدم امتلاكهن القدرة المالية على السفر والتسوق في الخارج مثلها.

وجاءت بعض التعليقات: “طيب والبنت اللي على قد حالها أو ظروفها ما تسمح ما ذكرتيها بنصايحك”،” والله يا خاله أحلام ما عندي فلوس، ولا سويت كذا من زمان”

وشهد حفل أحلام الشامسي في الكويت ضمن مهرجان ليلة العمر العديد من المواقف، حيث حبست الفنانة الإماراتية دموعها بسبب مرض الفنان عبدالله الرويشد خلال حديثها عن إهدائه أغنية “لما قلبي”

وبدأت أحلام الشامسي غناء الأغنية قائلة: “هذه الأغنية لفنان عملاق، صوت الكويت الغالي عبد الله الرويشد، اسمع الجمهور يا أبو خالد، بيقول لك ارجع سالم إن شاء الله”، وتابعت:” هذه الأغنية من الأغاني التي أحبها وغالية على قلبي، وأكيد أنتوا تحبونها”.

وقبل أن تكمل الفنانة أحلام حديثها كانت دموعها ستنهمر، فحاولت تدارك الموقف، وبدأت في مسح دموعها قبل أن تسقط على المسرح بسبب حزنها على الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان الكويتي منذ فبراير الماضي، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى، ومنع من الزيارة قبل أن يسافر إلى ألمانيا من أجل استكمال العلاج.

يذكر أن الفنانة أحلام الشامسي أحيت حفلها في الكويت، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ليكون هذا هو الحفل الأول لها بعد غياب استمر 7 سنوات عن إحياء الحفلات في الكويت، قدمت فيه مجموعة من أشهر أغانيها بمشاركة أكثر من 80 عازفاً على خشبة المسرح وتحت قيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

وتخلت أحلام عن جبيرة الجبس التي كانت تضعها في يدها، وظهرت به خلال بروفات الحفل بعد أن تعرضت لكسر في يدها، وحرصت على طمأنة الجمهور وإعلان تعافيها عبر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

وقالت أحلام الشامسي: “مساء الورد، أنا جيت علشان أشكركم من كل قلبي في المستشفى ما قصروا معانا، وسويت الأشعة، والحمد لله أبشركم شيلت الجبس وشكراً على هذه الخدمة ومستعدة للحفل، احتاج فقط شوية تمارين وأنا بخير”.

وجاء ذلك بعد إعلان أحلام الشامسي الإصابة بكسر في ذراعها اليسرى، وذلك رداً على تساؤلات معجبيها والجماهير بعد أن ظهرت في حفلها الأخير مع الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، وهي تضع جبيرة في يدها، وأعادت الفنانة الإماراتية نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، لتطمئن الجمهور على حالتها الصحية وكتبت: “شكرًا على سؤالك للأسف كسر الحمد لله”، دون أن تكشف عن سبب الإصابة أو تفاصيلها.