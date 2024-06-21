تامر عبدالمنعم: قدمنا في “نوستالجيا ٩٠/٨٠” روائع تدعو للفخر ونحن أساس القوة الناعمة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عن سعادته البالغة بنجاح العرض بعد أربع ليال قائلاً: نحن نقدم في عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ ألماظات نفتخر بها جميعاً.

الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية: قدمنا روائع تدعو للفخر من مسلسلات ومسرحيات وأفلام حتى الإعلانات والكارتون والأعمال الغنائية الخاصة بهذه الحقبة من الزمن والتي شكلت وجداننا لذلك نحن أساس القوة الناعمة.

وتوالى نجاح عرض الدراما الإستعراضية الغنائية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" إذ تم عرضه أمس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.



أقيم عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ وسط حشد هائل من المشاهدين اقترب من الألف مشاهد حضورًا بالعرض والذين إمتلأت فاعة المسرح بوجودهم ولليلة الرابعة على التوالي يرفع المسرح شعار كامل العدد في القناطر محافظة القليوبية.

حضر عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ محمد عبدالحافظ وقيادات محافظة القليوبية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

يذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي إمتلأ المسرح خلالها عن آخره.

وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة وبعدها إلى عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية.