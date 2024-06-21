السبب الحقيقي وراء تضخم وجه روجينا

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة للنجمة روجينا ظهرت فيها بوجه منتفخ ومتورم، مما شغل بال محبيها.

روجينا برفقة أفراد أسرتها لقضاء إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي

قالت روجينا في تصريحات صحفية، أنها كانت برفقة أفراد أسرتها لقضاء إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي، وقررت التعرض لأشعة الشمس، إلا أنها اختارت على ما يبدو الوقت غير المناسب.

روجينا

وأكدت النجمة المصرية، أن أشعة الشمس كانت قوية للغاية، وهو ما جعلها تعدل رأيها وتكتفي بساعة واحدة فقط.

روجينا

وأضافت بطلة مسلسل "سر إلهي"، أن هذا لم يشفع لها، إذ فوجئت بعد ذلك بتأثر وجهها وبشرتها بشكل كبير صاحبه ألم شديد بمنطقة الوجه ثم تورم ضخم مما اضطرها لاستشارة طبيب مختص.

وأوضحت روجينا، أن الطبيب أكد لها أن ما حدث كان بسبب الأشعة الضارة والقوية، وطالبها بالاستعانة بالكريمات والمرطبات وأدوية الحروق حتى لا تحدث أيه مضاعفات.

روجينا

روجينا تحذر الجمهور من أشعة الشمس

كما حرصت روجينا خلال تصريحاتها على توجيه نصيحة للجمهور بالحرص والحذر من أشعة الشمس، خاصة أن أغلب المصطافين يتعرضون لها خلال فترة الصيف.

وكانت قد نشرت روجينا صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها بوجه منتفخ ومتورم، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله دا العيد.. اتحرقت في الشمس، بقضي العيد مع الدكتور على التليفون".

روجينا

وتابعت: "مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".



وكانت قد شاركت النجمة روجينا فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “سر إلهي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأشاد به جمهورها.

وأكدت روجينا فى تصريح لـ “الخليج 365”: الحمد لله سعيدة بنجاح المسلسل بشكل كبير وربنا أكرمنى بالاجتهاد وسعادتى تضاعفت أن المسلسل أعجب الجمهور.

روجينا

وأضافت روجينا: بعد قراءة السيناريو شعرت بالخوف الشديد والمهابة من تداعى الأحداث وخلال مواقف الشخوص، فأحببت شخصية «نصرة» وضعفها وهى راضية وصعبت علىَ لما ماتت ابنتها وردود الأفعال كانت تلقائية وباهرة.

وتابعت: الحمد لله على النجاح الذى هو حصاد مجهود كبير إذا أحضر للمسلسل عاماً كاملاً، كنا بنذاكر كل حلقه بالتفصيل وكنت بذاكر كل حاجة، وعشت نصرة وصدقتها وحبيتها لأن أى شىء يصدقه الشخص يوصل الجمهور بحب شديد.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.