تعرف على إيرادات فيلم "عصابة الماكس" أمس

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي، أمس، الخميس، في شباك التذاكر 1,778,620 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

معلومات عن النجم أحمد فهمي

تخرج في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

شقيق الفنان كريم فهمي.

كون مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت بأسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".

لفتت الفكرة نظر المنتج محمد حفظي، الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش و تشبيه" الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية.

ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم "ورقة شفرة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم "كده رضا" لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة و تمثيل فيلم "ورقة شفرة" الذي جعل وجهه معروفاً لدى الجماهير. حاز جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع الفنانين هشام ماجد وشيكو، في فيلم "ورقة شفرة".