أول تعليق من حسام حبيب بعد تسريب رسائل صوتية له

ياسر رشاد - القاهرة - أزمة جديدة حلت بالمطرب حسام حبيب تصدر بها محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، وهي تسريبات صوتية يتحدث فيها عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها.

علق حسام حبيب،على تلك الأزمة في تصريح صوتي لموقع "ET بالعربي" قال فيه: "أنا مصرحتش بالكلام. دي حاجات تسربت من موبايلي عن طريق السرقة".

شيرين وحسام حبيب

تسريبات حسام حبيب الصوتية

وقال المطرب المصري حسام حبيب، أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام بالسرقة، محذراً من تداول تلك التسجيلات.

وأضاف خلال تصريحاته قائلًا: "محتوى الموضوع أن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي أنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعة شيرين بدون علمها، التوكيل ملغي، وده اتقدم به بلاغ رسمي للنائب العام.. وأنا مبقولش كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة".

شيرين وحسام حبيب

شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش

وتابع حبيب: "لكن شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش وأعتقد الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم مين السبب في منع شيرين النهار ده من التواصل مع جمهورها، وإنها تنزل أغاني جديدة"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأشار المطرب: "أعتقد أن الناس لازم تفهم ليه شيرين متعطلة ومش عارفة تنزل حاجة، وسبحان الله أنا مقصدتش التصريح، أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني أن حد يسربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي".

شيرين

وأختتم حديثه قائلًا:"المحتوى بتاعها سليم واتقدم به بلاغات للنائب العام، وأي حد هيتكلم عني سواء من الجمهور أو موقع صحفي هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه".

وكان تسريب الرسائل الصوتية لحسام حبيب وصديق مقرب له، هي حقيقية لكن قديمة، إلا أنها سرقت من هاتفه ونُشرت على منصات التواصل، حسب مواقع مختصة بأخبار الفن.

وكشف الفنان حسام حبيب في التسريبات الصوتية، عن قيام أسرة شيرين باستغلالها، وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل بتوكيل مُلغى.

وكانت قد تزوجت الفنانة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون، لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، ثم عادا لبعضهما بعضا وفتحا صفحة جديدة في حياتهما.

انتهى الأمر بوقوع الطلاق مجدداً في ديسمبر 2023 بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، وأكدت شيرين حينها أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري.

شيرين عبد الوهاب

علاقة شيرين عبدالوهاب بحسام حبيب

وأكد مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أنها خلال الفترة الماضية كانت منعزلة ولم تسمح لأحد بالدخول في دائرة معارفها أو أصدقائها، كما أنها ما زالت على علاقة بطليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن تلك العلاقة تخص العمل فقط، حيث يعد حسام هو مدير أعمالها الفعلي والشخص الذي تثق به فنيا وتستشيره في الأغنيات التي تختارها لتسجيلها، وفي الحفلات التي تعرض عليها سواء داخل أو خارج مصر.

شيرين وحسام حبيب

سبب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب قبل انطلاقه بيوم

على الجانب الآخر، ألغت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلها الغنائي بدبي،قبل انطلاقه بيوم واحد والذي كان من المقرر أن يقام غدًا الأحد الموافق 21 يونيو برفقة المطرب حسين الجسمي.

تامر عاشور

تامر عاشور بديلًا لشيرين عبدالوهاب

وأكد مسئول عن الحفل في تصريحات صحفية، أنه تم استبدال المطرب المصري تامر عاشور بالفنانة شيرين عبدالوهاب.



ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، إن الحفل كان ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

وأكد قنطوش في تصريحاته، أنه قد أُلْغِي الحفل بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، بسبب سفر شيرين في رحلة علاج للاستشفاء، دون أن يحدد الوجهة.

الجمهور مستاء من إلغاء حفل شيرين

وقد أعرب بعض الجمهور عن استيائه من عدم مشاركة شيرين، مشيرين إلى أنهم اشتروا تذاكر الحفل من أجل متابعتها.

وجاء في تعليقات بعضهم "بس أنا جاي أحضر شيرين، كيف بتجبرونا نحضر تامر عاشور".

كما اقترح آخرون تأجيل موعد الحفلة.

شيرين عبدالوهاب تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

انتهت النجمة شيرين عبدالوهاب حديثًا من تسجيل أغنية جديدة، وستطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبدالوهاب تحتفل بخطوبتها

احتفلت شيرين عبد الوهاب، حديثًا في سرية بخطوبتها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، وهو ما أثار استغراب متابعيها، خاصة أنه لم يمر على انفصالها من حسام حبيب سوى ستة أشهر فقط.

وفوجئ كل من حول النجمة شيرين عبدالوهاب بذلك الخبر حتى أنهم شعروا بنوع من الاستغراب، خاصة أن الفنانة لم تخبر أحدًا من مقربيها بأنها على علاقة عاطفية مع أحد خلال الفترة الحالية، كما أنهم اعتادوا على أن تخبرهم بذلك وتستشيرهم خاصة أهل الثقة منهم.