شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على حسام حبيب بعد تسجيله الصوتي الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على التسجيل الصوتي للمطرب حسام حبيب على ET بالعربي، والذي أكد الأخير من خلاله أن عدم طرح شيرين لأغانيها الجديدة بسبب شقيقها.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه على فيسبوك: "توضيح بشأن التسجيل الصوتي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أولا: سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب والتي تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتي".

وتابع: " ثانيا، صاحب التسجيل الصوتي، أيا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة".

واستكمل: "ثالثا.. دون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية وحياتها العملية".

وأضاف: "رابعا.. نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو إعادة نشره حفاظا على سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المسائلة القانونية".

وكان برنامج "ET بالعربي"، نشر تصريحات صوتية للمطرب حسام حبيب، عبر موقع "إنستجرام" كشف فيه حقيقة التسجيلات الصوتية التي انتشرت له مؤخرًا بشأن شيرين وشقيقها، قائلا: "طبعا الفويسات دي أنا ما صرحتش بيها، دي حاجات متسربة من تليفوني ومتاخدة ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هيشير كلام أنا لم أصرح به للصحافة والإعلام سأتقدم ببلاغ ضده".

وتابع حسام: "بحذر أي حد يستخدم أي فويس من الفويسات دي، تاني حاجة محتوى الموضوع إن أخو شيرين مضى توكيل بأثر رجعي ولا يحق له التوكيل أو يمضي بأثر رجعي أو إنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعت شيرين بدون علمها، وده متقدم بيه بلاغ رسمي من المستشار ياسر قنطوش النيابة والنائب العام".

وأوضح حبيب: "أنا مش بقول كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة، إنما بقول اتهام شيرين اللي مقدمة بيها بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش، بيقول نفس الكلام ده أنا مبقولش كلام من عندي، وأعتقد الناس قبل ما تهاجم المفروض تفهم إيه السبب اللي مانع شيرين النهاردة عن أنها تتواصل مع جمهورها أو تنزل أغاني جديدة".

واستكمل: "الجمهور هيتسببوا في مشاكل كبيرة بين شيرين وشركة الإنتاج بتاعتها، أعتقد ده رأيي يعني أن الناس تفهم ليه شيرين متعطلة ومش عارفة تنزل حاجة، وسبحان الله أنا مقصدش أقول أي حاجة أو أصرح على لسان شيرين عن أي حد، أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني أن حد ياخدها ويسربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي".

وأضاف: "أي حد هيتداول التسجيلات الصوتية يبقى بيعمل نفس الجريمة، أنا بحذر أي حد يتناول أو ينزل هذه الفويسات على لساني لأني لم أصرح بيها والمحتوى بتاعها سليم ومتقدم بيها بلاغات في مكتب النائب العام، أي حد هيتكلم عني من الجمهور أو موقع صحفي هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه".

وأعلنت شيرين انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب بعد وقوع خلافات بينهما.