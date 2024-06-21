أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد إعلانه استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلانه استضافة "البوليفارد" في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

ونشرت أصالة، فيديو لتركي آل الشيخ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إخلاصك علمنا إنه الإخلاص ماله حدود، ماله قواعد، وبيسهل الصعاب وبيحفز أعلى الآمال".

وأضافت: "الإخلاص حاجة الوطن الأهم، فالمخلص محب وأنت أيضا المُحب واحد من أبطال وطني الحبيب الحنون الغالي حفظكم الله لما فيه كل الخير لكل الناس كما كنتم وكما دائما أنتم".

وكان تركي آل الشيخ، نشر مقطع فيديو عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming".

وتابع: "مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming براندينج، وحفلات غنائية، ومسرحيات اكتيفيشن كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

وأضاف: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".