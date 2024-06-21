ماذا قال أحمد سعد حول سبب انفصاله عن علياء بسيوني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث المطرب أحمد سعد، بشأن انفصاله عن زوجته علياء بسيوني في أغسطس الماضي 2023، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال "سعد" ببرنامج Sold Out تقديم الإعلامي محمود سعد: "علياء هي الزوجة الرابعة لحد دلوقتي، وأنا كدة تمام مش عايز أتجوز تاني، علياء كانت من أعظم القوى في حياتي، عملتلي كل التغيير في حياتي".

وتابع: "أنا عندي وجهة نظر أن الست هي المحرك الرئيسي والأساسي للراجل.. أي راجل كان عظيم كانت الست دافع ليه وأي راجل كان فاشل كانت الست اللي خلته كده".

وأوضح: "هي عملت إيه؟، هي ست لا تكل ولا تمل هي شايفة أن ده الصح هتقولك لازم تعمله، الست عندها قدرة مهولة في الزن، عندها هدف هتعمله يعني هتعمله، هتيجي تقولك أنت مخرجتنيش وتفضل تكررها فخلاص هتخرجها، الست عندها القدرة دي، ولو القدرة دي اتحولت لإيجابيات، أنا في الأول لما كنت بسمع منها كنت بقول أنا عارف أنا بعمل إيه وسيبيني أنا هقرر، تيجي تاني يوم وأقولها خلاص، كان عندها صبر مهول وأعتقد الصبر ده موجود عند كل الستات لكن استخدامه ساعات بيبقى نكد".

واستكمل: "عن تجربتي أنا كانت اختياراتي غريبة جدا، بس كان عندي حاجة مهمة لما بلاقي نفسي في حتة وحشة أختار الشخص اللي استند عليه وأسلم له دماغي، أنا شايفه هو اللي بيقرر وسايبه، كنت سايبها هي تعمل وتقرر كل حاجة في الشغل وشفت نتيجة كلامها ونجاحنا سوا".

وأضاف سعد: "اللي حصل بعد كده ابتدى يبقى الشغل كتير وهي حبت الشغل معايا، ابتدى الشغل ياخد من حياتنا الأسرية، هي شخص مجتهد ومحترم جدا، أنا قعدت أجاهد عشان حياتنا الشخصية ولو أنا أناني كنت كملت حياتي لأن أنا الوحيد المستفيد".

على جانب آخر، كانت علياء بسيوني أعلنت طلاقها رسميا عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، وحابة أقوله، شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي".

وأنهت تعليقها: "شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا اخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة أن ليها قيمة وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".