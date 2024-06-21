تركي آل الشيخ يعلن استضافة الرياض بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استضافة الرياض بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming".

وتابع: "مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming براندينج، وحفلات غنائية، ومسرحيات اكتيفيشن كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

وأضاف تركي آل الشيخ: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".

على جانب آخر، كان تركي آل الشيخ، أعلن عن تخطي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" الـ 100 مليون جنيه في مصر بعد أسبوع من عرضه.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "ولاد رزق 3 دخل اليوم 21 ونص مليون، يعني حقق 114 مليون جنيه في 8 أيام في مصر فقط ... أول فيلم في التاريخ يحصد هذا الدخل ويكسر حاجز الـ 100 مليون في أسبوع".

وعن إيرادات الأفلام، الأربعاء 19 يونيو 2024، كتب: "ولاد رزق 3" حقق 21,459,834، اللعب مع العيال، حقق 3,137,699*، عصابة الماكس 1,703,606، أهل الكهف، وحقق 1,004,518، ووصل إجمالي إيرادات الأفلام 27,305,657".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.