"ولاد رزق 3" يواصل تصدره لإيرادات أفلام عيد الأضحى.. وتركي آل الشيخ يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل فيلم "ولاد رزق 3" تصدره للمركز الأول لإيرادات أفلام عيد الأضحى لعام 2024.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إيرادات الأفلام الخميس 20 يونيو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أولاد رزق ٣ أمس ١٩ مليون".

وجاءت حصيلة إيرادات أمس الخميس لأفلام عيد الأضحى، كالتالي: "ولاد رزق 3 حقق 19,060,272 ليحافظ على المركز الأول بينما احتل المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال ليحقق 2,828,854 وفي المركز الثالث جاء فيلم عصابة الماكس وحقق 1,778,620 وفي المركز الرابع جاء فيلم أهل الكهف وحقق 1,093,710 .

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة النجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.