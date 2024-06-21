وفاة الممثل العالمي دونالد ساذرلاند عن عمر يناهز الـ 88 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الممثل كيفر ساذرلاند خلال حسابه الرسمي على تطبيق "X"، عن وفاة والده الفنان الممثل الكندي العالمي دونالد ساذرلاند، وذلك عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.



وفاة الممثل الكندي العالمي دونالد ساذرلاند



ونشر كيفر ساذرلاند، صورة برفقة والده من شبابه عبر تطبيق "X" وعلق عليها: "بقلب مفطور أقول لكم أن والدي، دونالد ساذرلاند قد توفي".

وأضاف: "أنا شخصيًا أعتقد أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يخف أبدًا من أي دور سواء كان جيدًا أو سيئًا، لقد أحب ما فعل وفعل ما أحب، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك، عاش حياته بشكل رائع".

ساذرلاند برفقة والده

من هو الممثل الكندي العالمي دونالد ساذرلاند

الممثل الراحل دونالد ساذرلاند، هو من أشهر الممثلين بفترة السبعينيات.

شارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي أكدت على موهبته الكبيرة كان أبرزها فيلم الدراما "Klute" عام 1971، فيلم "Lady Ice" عام 1973، مرورًا بفيلم "Casanova" عام 1976، ورشح وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

اشتهر "دونالد" بتجسيد شخصية الشرير بسلسلة أفلام المغامرات "The Hunger Games" عام 2012 بطولة النجمة الأمريكية جينيفر لورانس.

الممثل الكندي العالمي دونالد ساذرلاند

دونالد ساذرلاند شارك بفيلم أخير قبل وفاته وهو فيلم الدراما والإثارة "Heart Land" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

