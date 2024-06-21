وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو بعد صراع طويل مع المرض

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت الموافق 21 يونيو الفنانة الفلسطينية ريم اللو وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسب ما أكده الفنان غنام غنام.

ونشر الفنان الفلسطيني غنام غنام صورة للراحلة، وعلق عليها قائلًا: "وداعا الفنانة الفلسطينية ريم اللو".

من هي ريم اللو

ريم اللو هي ممثلة فلسطينية من مواليد من مدينة القدس، حاصلة على بكالوريوس في التربية الموسيقية، وتعمل في المسرح والتليفزيون والسينما منذ عام 1987.

ريم اللو

تملك ريم اللو موهبة الغناء، ولها إصدارات غنائية، ظهرت في عدة أعمال مثل مسلسل الاجتياح (2007)، حيث جسدت شخصية (أم فرح)،

وشاركت بدور أم الأديب الأردني الشهير غالب هلسا في مسلسل سلطانة في نفس العام، كما ظهرت في مسلسل أبناء القلعة (2018) ودفاتر الطوفان (2010).

ريم اللو

دخول ريم اللو عالم الفن

دخلت عالم الفن عندما كنت تعتلي أحد براميل النفايات القريب من بيتها، لتؤدّي عليه شخصيات مختلفة كانت تشاهدها في الشارع أو في التلفاز.

ورغم أن عمرها آنذاك كان خمس سنوات، واصلت السعي الى التجسيد الحقيقي لتكون امرأة حقيقية بأدوار حقيقة على خشبات مسارح فلسطينة وعربية، كما أنها أدّت أدواراً تحمل خصوصية الشعب الفلسطيني في مسلسلات عربية. بالإضافة الى ذلك تملك موهبة الغناء، ولها إصدارات غنائية. وكانت الفنانة ريم اللو قد جسّدت آخر أدوارها في مسلسل "اجتياح".