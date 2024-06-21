شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. نجوم جسدوا شخصية العندليب والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الـ95، الذى رحل عن عالمنا عام 1977 عن عمر 47 سنة تاركاً إرثاً غنائياً جعله واحداً من أبرز ما أنجبت الساحة الغنائية، حيث تمتع العندليب بصوت عذب ودافئ استغله فى تقديم أغانٍ متنوعة ما زالت تعيش مع الجمهور من مختلف الأجيال.

مسيرة عبد الحليم عبد حافظ الحافلة والمليئة بالدراما والصعاب جعلت تجسيد شخصيته فى السينما حلم بالنسبة لأى فنان، باعتباره نجما جماهيريا وحياته مليئة بالقصص، وبعد وفاة العندليب حاول العديد من صناع السينما والدراما تجسيد شخصيته على الشاشة وبالفعل تم ذلك فى أكثر من عمل، إضافة إلى ظهوره فى أعمال أخرى ارتبطت بالفترة التى تواجد فيها.

أحمد زكى فى فيلم حليم

وفى ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ نسترجع أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصيته فى الأعمال الفنية ولعل أبرزهم الفنان أحمد زكى فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" فى فترات مختلفة من حياته، متناولاً جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية فى دراما كتبها السيناريست الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، وجسدها على الشاشة أحمد زكى وأكمل دوره ابنه "هيثم".

شادى شامل فى مسلسل العندليب

كما جسد الفنان الشاب شادى شامل دور عبد الحليم حافظ فى مسلسل من بطولته يحمل اسم "العندليب"، وتم عرضه عام 2006، وشاركه عدد من النجوم منهم عبلة كامل وكمال أبو رية ومحمود عبدالغفار وأحمد فؤاد سليم وعفاف رشاد ولقاء الخميسي وأحمد فلوكس، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج جمال عبد الحميد.

مدحت صالح فى مسلسل السندريلا

كما جسد الفنان مدحت صالح شخصية عبد الحليم حافظ، خلال مسلسل "السندريلا" عام 2006، والذى يحكي عن حياة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وكيف انطلقت من مصر إلى العالمية، حيث عاشت في العصر الذهبي للسينما المصرية وقصة إصابتها بالمرض وتوقفها عن التمثيل مرورًا بوفاتها في ظروف غامضة.

محمود العزازى فى فيلم سمير وشهير وبهير

وجسد الفنان محمود العزازي، شخصية عبد الحليم حافظ في عملين هما، فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي عرض في 2010، بطولة أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، إنجي وجدان، إيمي سمير غانم، رحمة حسن، شريف رمزي، حسن حسني، محمود الجندي، حسن عبد الفتاح، سلوى عثمان، هناء الشوربجي، تأليف أحمد فهمي، شيكو، وإخراج معتز التوني.

محمود العزازى فى مسلسل الشحرورة

قدم عزازي شخصية العندليب الأسمر مرة أخرى في مسلسل "الشحرورة"عام 2011، وذلك بعد إشادة النقاد بالدور وإتقانه له، ويعد هذا العمل ﺳﻴﺮﺓ ﺫاﺗﻴﺔ للفنانة الراحلة صباح حيث يروي قصة حياتها على الصعيدين الفنى والشخصى من سن السابعة عشر، كما يتناول والمشكلات التي تعرضت إليها الشحرورة منذ مراهقتها في لبنان، وتبنيها في مصر، أولادها، والأزواج الذين تعدوا الخمسة.