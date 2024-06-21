شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اللعب مع العيال يحصد 18.8 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام أمس الخميس إيرادات بلغت مليونين و828 ألفا و854 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 18 مليونا و686 ألفا و282 جنيها.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذى يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التى لم تكن فى الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه فى 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهى: "اللعب مع الكبار"، "المنسى"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم فى العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "اللعب مع العيال"، و"ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، على صبحى، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.