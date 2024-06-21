إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في برنامج "الليلة دوب "

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفنان حسن الرداد، زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في الحلقة القادمة من برنامجه الليلة دوب، وذلك بعد تصدر الحلقة الاخيرة تريند السوشيال ميديا، ويذاع عبر شبكة قنوات mbc.

تفاصيل برنامج الليلة دوب

ويذكر ان برنامج الليله دوب، هو النسخة المصرية من برنامج thatś my jam الذي قدمه المذيع الامريكي جيمي فالون، حيث سبق وقدم البرنامج بالنسخة الامريكية والانجليزية والاسبانية والالمانية والفرنسية والهولندية.

ويذاع البرنامج في سهرة الاربعاء، من كل اسبوع.

وكان استضاف النجم حسن الرداد، عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، في برنامجه الذي حقق نجاحا ضخما.

آخر أعمال النجم حسن الرداد

يذكر أن آخر أعماله مسلسل محارب، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2024.

محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.