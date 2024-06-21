رد مفاجئ من ابنة مريم فخر الدين على تصريحات والدتها المتداولة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انتشار تصريح للفنانة مريم فخر الدين تحدثت فيه عن ابنتها قائلة: "بنتي عايزة تطلع ولا حاجة"، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشكل واسع، خرجت ابنتها إيمان ذو الفقار لتوضح حقيقة الأمر.

إيمان ذو الفقار تتحدث عن والدتها

قالت إيمان ذو الفقار خلال لقائها في بودكاست "لحظات": "لما حد بيبعت لي فيديو عن ماما ببقى مرعوبة وأنا بفتحه، في فيديو كنت بكرهه أوي بتقول فيه "بنتي عايزة تطلع ولا حاجة"، إيه ولا حاجة دي؟".



وأضافت ابنة ذو الفقار: "أنا اشتغلت في كذا مكان واشتغلت مدرسة، هو عشان مش عايزة أشتغل في السينما يبقى أنا ولا حاجة؟ هي كان نفسها أبقى فنانة لكن أنا مكنتش عايزة".

ابنة مريم فخر الدين

وأكدت نجلة الفنانة المصرية، أم سبب رفضها دخول عالم التمثيل المعناة التي عاشتها في طفولتها بسبب ان والدتها ممثلة قائلة :"أنا تعبت كطفلة عشان أمي ممثلة ومكنتش عايزة أعمل كده في أولادي حتى الشغلانة اللي فضلت فيها عشرين سنة هي مدرسة، أروح معاهم المدرسة الصبح وأرجع معاهم بعد الضهر".



وكانت مريم فخر الدين قالت في لقاء أجرته مع الإعلامي مدحت الجمال في برنامجه "سوارية" في بداية التسعينيات عن ابنتها "إيمان": "جات بنتي بعد الثانوية العامة سألتها عايزة تطلعي إيه يا إيمان قالت لي "ولا حاجة".

وتابعت:" في حد عايز يبقى ولا حاجة؟ طيب تعالي مثلي دا إنتي أبوكي محمود ذو الفقار وعمك عز الدين ذو الفقار ومرات عمك فاتن حمامة وعملك صلاح ذو الفقار ومرات عمك شادية وخالك يوسف فخر الدين دي بؤرة فن، لكن بتكره السينما خالص".

مريم فخر الدين

علاقة مريم فخر الدين بالشيخ الشعراوي

على الجانب الآخر، تحدثت إيمان، ابنة مريم فخر الدين، عن والدتها الراحلة، ومواقف مفاجئة جمعت والدتها بالشيخ الشعراوي، حين أرادت مريم أن تلتزم بالصلاة وسألت الشعراوي ليساعدها.

وقالت إيمان محمود ذو الفقار، إن والدتها كانت خفيفة الظل، وترى نفسها دائمًا الفنانة الأهم والأفضل، إذ لم تقل أبدًا إن هناك فنانة مثلها، أو امتداد لطريقتها في التمثيل.

كما تحدثت إيمان عن علاقة والدتها بالشيخ الشعراوي، إذ قالت: “ماما كانت عايزه تصلي بس مش عارفة الطريقة، والشيخ الشعراوي قالها إزاي تصلي وسهل كل حاجة ليها، وكلمته بعد ما سألت طنط شادية، وهى بعتتلها كتاب، وبعد كدا الشيخ شعراوي هو اللي كلمها”.



وكشفت إيمان عن موقف خاص جمع والدتها بالشعراوي: "وسألته: معقولة عشان شربت كوباية بيرة أضطر أقوم أستحمى؟، قالها لما بتشربي الكوباية بتسكري؟، قالت لأ، قالها خلاص إتوضي وصلي عادي، واشترالها سجادة عشان تصلي وفيها البوصلة، وعمل اللي ما يُعمل عشان ماما تلتزم بالصلاة".