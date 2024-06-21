وفاة الفنانة ريم اللو بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس، الفنانة الفلسطينية ريم اللو بعد صراع طويل مع المرض .

ونعت جمعية المسرح الشعبي الفلسطيني، الفنانة ريم اللو التي وافتها المنية في مدينة القدس، عبر حسابها على فيسبوك،

وحملت تعليق: "بمزيد من الحزن والأسى تنعى جمعية المسرح الشعبي الزميلة الفنانة ريم اللو عضو مجلس الإدارة التي وافتها المنية مساء الخميس 20/6/2024 في مدينة القدس ..الزميلة ريم اللو كان لها حضور مميز على الساحة الفنية ومن خلال المسرحيات والأعمال الفنية التي شاركت فيها قدمت اضافة للفن ولصورة المرأة في المشهد المسرحي والحياة الثقافية ستخلد ذكراها العطرة".

وتعد ريم اللو واحدة من أبرز الممثلات اللاتي شاركن في تقديم أعمال فنية تنتصر لقضايا المرأة خاصة المسرحية منها.

وظهرت "ريم" في عدة أعمال مثل مسلسل الاجتياح عام 2007 وجسدت شخصية (أم فرح)، وشاركت بدور أم الأديب الأردني الشهير غالب هلسا في مسلسل سلطانة في نفس العام، كما ظهرت في مسلسل أبناء القلعة عام 2018، ودفاتر الطوفان عام 2010.