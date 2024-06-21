وفاء عامر وساموزين يتفاعلان مع إعلان تركي آل الشيخ استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعلت الفنانة وفاء عامر والمطرب ساموزين مع إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استضافة "البوليفارد" في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

ووضعت وفاء عامر إيموجي "قلوب وتصفيق" على الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه على إنستجرام. فيما وضع ساموزين إيموجي "تاج".

كما نال الفيديو أيضا إشادات من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، وجاءت بعضها كالتالي: "يا رب يحفظ لنا أبو ناصر حبيب الشعب السعودي" ، " فخر لنا وجودك يا أبو ناصر" ، "بالتوفيق والنجاح" ، "متحمسين" ، "ما شاء الله حدث ضخم وشيء مشرف".

وكان تركي آل الشيخ، نشر مقطع فيديو عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming".

وتابع: "مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming براندينج، وحفلات غنائية، ومسرحيات اكتيفيشن كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

وأضاف: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".