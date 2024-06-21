بعد تعرضها للتنمر.. جميلة عوض تدعم أسماء جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة جميلة عوض، على دعم صديقتها الفنانة أسماء جلال بعد تعرضها للتنمر بسبب تشبيها بمايكل جاكسون.

ونشرت جميلة، صورة أسماء جلال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلاوتها".

وكانت أسماء جلال، قد ردت على موجة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا بسبب تشبيهها بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

ونشرت أسماء، صورتها التي تشبه مايكل جاكسون، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أعرف من عمل هذا، ولكني أحبه".

على جانب آخر، يعرض حاليا لـ أسماء جلال بدور العرض السينمائي فيلم "ولاد رزق 3".

فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.