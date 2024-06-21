عبدالرحيم كمال ينتقد استمرار الدوري المصري في ظل بطولة أمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال استمرار بطولة الدوري المصري العام لكرة القدم على طريقته، وذلك في ظل مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 والتي تضم عدد كبير من المنتخبات الأوروبية وسط منافسة شرسة.

ونشر "عبد الرحيم كمال" رأيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ازاي سامحين باستمرار الدوري في وقت بطولة الأمم الأوروبية، كان المفروض يتوقف استشعارًا للحرج، مش أي كورة ناس بتجري وراها تبقى بطولة كرة قدم".

وحصل السيناريست عبد الرحيم كمال على جائزة الدولة للتفوق في الآداب تكريمًا لمسيرته الأدبية، ووجه الشكر للدولة المصرية قائلا: "كل الامتنان للدولة المصرية على تقديري ومنحي جائزة الدولة للتفوق فرع الادب، أشعر بالفخر والسعادة بعد مشوار مع الورقة والقلم بهذا التقدير الكريم".

وعرض للسيناريست عبد الرحيم مؤخرًا مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادات من قبل الجمهور والنقاد مستوى المسلسل الذي وصلت أصداؤه لعدد من الدول الأوروبية.

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