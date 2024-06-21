شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الشيخ إمام يحيون ذكرى وفاته الـ29 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحيى جمعية محبى الشيخ إمام ذكرى وفاته الـ29 اليوم الجمعة، فى أحد مسارح منطقة وسط البلد، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث سيقدم الفنان حازم شاهين باقة متنوعة من أغانى وكلمات الشيخ إمام.

يذكر أن الشيخ إمام اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى ولد في 2 يوليو 1918 وتوفي في 7 يونيو 1995ولد في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة لأسرة فقيرة وكان أول من يعيش لها من الذكور، حيث مات منهم قبله سبعة ثم تلاه أخ وأخت.

أصيب في السنة الأولى من عمره بالرمد الحبيبي وفقد بصره بسبب الجهل واستعمال الوصفات البلدية في علاج عينه، فقضى إمام طفولته في حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد القادر ندا رئيس الجمعية الشرعية بأبي النمرس وكانت له ذاكرة قوية.

الشيخ إمام له أغنية هي الأشهر في نكسة يونيو وهي (الحمد لله)، وأغنية صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، ومن أغانيه أيضاً بإخراجة ياريما، يا فلسطينيا ، أنادينكم ، مصر يا امه يا بهية، جيفارا مات، يا بلح أبريم، بقرة حاحا، الحمد لله خبطنا تحت بتطنا، أنا رحت القاعة وشوفت ياسين، نيكسون بابا، شيد قصورك.