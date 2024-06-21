شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "إلكترا" على مسرح روض الفرج غداً والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم الذى تقيمه الإدارة العامة للمسرح بقيادة سمر الوزير، والتابع للهيئة العامة للمسرح، تقدم فرقة قومية القاهرة المسرحية العرض المسرحى إلكترا على مسرح روض الفرج فى تمام الساعة السادسة مساءً غد.

إلكترا كتبها إسخيلوس، رائد ومؤسس التراجيديا اليونانية، وقدمت أيضا مسرحية "إلكترا" للمسرحي سوفوكليس ويوربيديس، وتعود قصة المسرحية إلى أسطورة إلكترا اليونانية، التي تقدم في جميع دول العالم بمعالجات مسرحية مختلفة، بداية من كتاب الدراما الإغريقية إسخيلوس، ويوربيدوس، وسوفوكليس، وقدمها عشرات منالمؤلفين والمسرحيين.

مسرحية إلكترا ديكور وملابس أحمد فتحي، تنفيذ ملابس مى عبد الرازق، ألحان وتوزيع موسيقى عبد الله رجال، تصميم إضاءة عمرو بسيوني، فوتوغرافيا مدحت صبري، تصميم بوستر أحمد خالد، صوت رمزي مجدي مراجعة لغوية أشرف ضمر- منى عبد الباسط، مخرج مساعد محمد ممدوح، وطارق سيف الدين، أشعار أيمن حافظ والعرض منترجمة طه حسين و إعداد و إخراج خالد العيسوي.