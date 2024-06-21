فن ومشاهير

العرض المسرحى "إلكترا" على مسرح روض الفرج غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور

الجمعة، 21 يونيو 2024 07:00 م

ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم الذى تقيمه الإدارة العامة للمسرح بقيادة سمر الوزير، والتابع للهيئة العامة للمسرح، تقدم فرقة قومية القاهرة المسرحية العرض المسرحى إلكترا على مسرح روض الفرج فى تمام الساعة السادسة مساءً غد.

إلكترا كتبها إسخيلوس، رائد ومؤسس التراجيديا اليونانية، وقدمت أيضا مسرحية "إلكترا" للمسرحي سوفوكليس ويوربيديس، وتعود قصة المسرحية إلى أسطورة إلكترا اليونانية، التي تقدم في جميع دول العالم بمعالجات مسرحية مختلفة، بداية من كتاب الدراما الإغريقية إسخيلوس، ويوربيدوس، وسوفوكليس، وقدمها عشرات منالمؤلفين والمسرحيين.

مسرحية إلكترا ديكور وملابس أحمد فتحي، تنفيذ ملابس مى عبد الرازق، ألحان وتوزيع موسيقى عبد الله رجال، تصميم إضاءة عمرو بسيوني، فوتوغرافيا مدحت صبري، تصميم بوستر أحمد خالد، صوت رمزي مجدي مراجعة لغوية أشرف ضمر- منى عبد الباسط، مخرج مساعد محمد ممدوح، وطارق سيف الدين، أشعار أيمن حافظ  والعرض منترجمة طه حسين و إعداد و إخراج خالد العيسوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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