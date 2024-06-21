بعد بكائه بسبب عمرو دياب.. محمد لطفي مطلوب على جوجل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان محمد لطفي، محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشره فيديو على انستجرام أثناء تواجده بحفل المطرب عمرو دياب بدبي.

فيديو محمد لطفي في حفل عمرو دياب

وظهر لطفي، في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي، وهو متأثر وعيناه ممتلاه بالدموع، وعلق عليه قائلًا:" "مليش غيره والله من قلبى" وذلك أثناء غناء عمرو دياب لأغنية "شكرا من هنا لبكرا".

محمد لطفي

أفلام محمد لطفي بعيد الأضحي

على الجانب الآخر، شارك الفنان المصري محمد لطفى فى موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلمين.

محمد لطفي

فيلم عصابة الماكس

الفيلم الأول عصابة الماكس، الذي أعرب سعادته بالمشاركة في العمل على الرغم من تكثيف تصوير مشاهده خلال ما يقرب من 10 أيام تقريبا بسبب انشغاله بمشاركته خلال الموسم الرمضاني بعدد من الأعمال التليفزيونية، خاصة وأنه قام بتصوير يومين خلال شهر رمضان فقط، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في الفيلم دون تردد خاصة.

قال لطفي، خلال تصريحاته:"هذه الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل فهي مختلفة ولها تفاصيلها الخاصة، كما أعجبني الإيقاع الخاص بسيناريو الفيلم فالعمل عبارة عن رحلة في العديد من المحافظات، ويحمل العديد من التفاصيل ما بين الكوميديا والإثارة والتشويق التي نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

محمد لطفي

وتابع:" الفيلم يحمل العديد من المفاجآت من خلال تلك الرحلة التي تدور خلالها الأحداث، مع عدد كبير من نجوم الكوميديا".

وعن تحضيراته للشخصية فقال:"أجرينا العديد من البروفات حول الشخصية وتفاصيلها لاختيار الشكل الأنسب لها في الشكل والحركة، إلى أن اخترنا والمخرج حسام سليمان شخصية بسيطة، ولكنها حادة بطريقة ما، والحقيقة أن المخرج ساعدني كثيرا خاصة بعدما ابتعدت عن التصوير لفترة طويلة بسبب انشغالي في الأعمال الرمضانية، وبعد عودتي جعلني أتذكر العديد من التفاصيل لامتلك تفاصيلها مرة أخرى".

عصابة الماكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و " ليجسي بروداكشن للإنتاج الفني".

فيلم عصابة الماكس

فيلم أولاد رزق 3

الفيلم الثاني الذي يشارك في الفنان محمد لطفي، هو "ولاد رزق 3" والذى يقدم فيه شخصية صاحب كباريه ويواجه ولاد رزق.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.