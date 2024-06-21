الحلفاوي عن الأهلي والزمالك في الدوري اليوم: "هيبقى كوميدي شويتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراتي نادي الأهلي ونادي الزمالك التي تقام حاليا ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، إذ يواجه النادي الأهلي نادي الداخلية، ويواجه الزمالك نادي فاركو و المباراتان.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على المباراتين عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقال: "فيه يوم في الدوري هيبقى كوميدي شويتين، الأهلاوية هيشجعوا الزمالك، والزملكاوية هيشجعوا الاتنين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.



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