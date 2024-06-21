تامر حبيب يحيي ذكرى وفاة سعاد حسني: "أدعو لها على قد ما سحرتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص السيناريست تامر حبيب على إحياء ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسني الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر تامر حبيب صورة أرشيفية للفنانة الراحلة سعاد حسني وعلق: "النهاردة ذكراها السنوية، وأدعو لها على قد ما سحرتكم".

وكانت آخر مشاركات السيناريست حسام حبيب الظهور كضيف شرف في مسلسل "بطن الحوت" عام 2023 وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان باسم سمرة، الفنان محمد فراج، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان عبد العزيز مخيون، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

ولدت سعاد حسني في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية، والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية.

تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد، عملت في التلفزيون وشاركت بالعديد من الأعمال أبرزها مسلسل "هو وهي"، ونافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهير، توفيت الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضة بلندن، تاركة ورائها تاريخًا وإرث لا يمكن نسيانه.

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