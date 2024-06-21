تركي آل الشيخ يكشف عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع.

ونشر تركي صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" كشف خلالها عن فوز موسم الرياض بجائزتين برونز وعلق: "يحقق موسم الرياض إنجاز استثنائي ويحصل على جائزتين برونزية و 6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي، شهادة على التميز والإبداع السعودي في مجال التسويق والإعلان عالميًا".

وكشف تركي خلال الساعات القليلة الماضية عن إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، وسط مشاركة 30 فريق عالمي، وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب".

ويواصل تركي الاحتفال بالنجاح الكبير الذي لا يزال يحققه فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" سواء بشباك التذاكر المصري أو السعودي وتخطيه حاجز الـ 100 مليون جنيه في مصر بعد أسبوع من العرض تجاريًا.

وكشف تركي آل الشيخ خلال الفترة الماضية عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع هو حدث سنوي عالمي للعاملين في مجال الاتصالات الإبداعية والإعلان، ويعتبر أكبر تجمع لصناعة الإعلان والاتصالات الإبداعية، وهو مستوحى من مهرجان كان السينمائي وأقيم لأول مرة في مدينة البندقية عام 1954، ويعد المهرجان هو العرض العالمي الوحيد متعدد التخصصات الذي يغطي الإعلانات والوسائل الرقمية.

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