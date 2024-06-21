لبلبة وقعت وتعرضت لإصابة.. أوس أوس يكشف أصعب مشاهد "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف موقع "عرب وود" الفنان محمد أسامة "أوس أوس" خلال العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري.

وتحدث "أوس أوس" عن كواليس الفيلم، وعن أصعب المشاهد وعلق: "المشاهد وتصوير الفيلم ده صعب جدًا، وعلى طول كل شوية احنا في محافظة وقاعدين في الشارع بنصور مع بعض واللي بيكسر حالة التعب بتاعتنا أن الواحد يقعد يهظر ويقعد يبوظ لهم شغلهم".

واستكمل: "وفي مرة أصل أنا اللي سايق الأتوبيس في الفيلم خبطنا حاجات فرملت جامد وأستاذة لبلبة وقعت واتعورت يعني الحمد لله كان فيه بلاوي".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

وشارك أوس أوس مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها مسرحية "عملوها إزاي؟" وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ومسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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