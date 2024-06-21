حجب قناة فضائية بعد تسريب فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شنت غرفة صناعة السينما هجوما شديدا على القنوات الفضائية التي تقوم بقرصنة فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وعرضه على خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيلم بعد قرصنته وعرضه على قناة "الزعيم"، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا" وهو ما استدعى التدخل وحجب القناة، لحماية الأفلام المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي.

واشتهرت قناة "الزعيم" مؤخرًا بعرض عدد من الأعمال السينمائية بالتزامن مع عرضها بالسينمات أو بمجرد رفع الفيلم من دور العرض السينمائي وهو ما يعرض الشركات المنتجة لخسائر طائلة بسبب حقوق البث.

وتصدرت القناة محرك البحث جوجل والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن جمهورها فوجئ بغلق القناة عقب عرض الفيلم.

واحتفل المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وتجاوزه الـ 100 مليون جنيه منذ بداية عرضه الأسبوع الماضي.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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