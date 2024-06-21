مهرجان موازين يكشف استعداداته لحفل افتتاح دورته الـ 19 الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان موازين الموسيقي الترويج لدورته الـ 19 هذا العام والمقرر إقامته في الفترة من 21- 29 يونيو الجاري في العاصمة المغربية الرباط.

ونشرت "موازين" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" مواعيد حفلات نجوم دورتها هذا العام حيث تحيي النجمة أنغام حفل الافتتاح مساء اليوم الجمعة في أولى حفلاتها بعد غياب سنوات عن المشاركة في المهرجان.

كما تضمنت القائمة حفل الفنان أحمد سعد المقرر إقامته غدًا السبت 22 يونيو، الفنانة اليمنية بلقيس يوم الأحد 23 يونيو، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يوم الاثنين 24 يونيو، الفنانة جنات والفنانة نوال الزغبي يوم الثلاثاء 25 يونيو.

الفنان التونسي بلطي يوم الأربعاء 26 يونيو، الفنان المغربي دوزي والفنانة نجوى كرم يوم الخميس 27 يونيو، الفنان رامي عياش يوم الجمعة 28 يونيو، الفنان المغربي أمينوكس والفنان محمد رمضان بحفل الختام يوم السبت 29 يونيو.

وعلقت الصفحة على مشاركة هذا الكم من نجوم الغناء: "عيشوا ليالي سحرية مع أساطير الموسيقى الشرقية على منصة النهضة، من 21 إلى 29 يونيو، شاهدوا عروضًا مذهلة تكريمًا لجمال وثقافة الشرق".

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو للتجهيزات التي تجري على قدم وساق للانتهاء من مراسم حفل الافتتاح بحضور نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويضم حفل الافتتاح المقرر إقامته الليلة عدد من النجوم وهم الفنانة كارول سماحة، دي دي بي، موكي، لطيفة رفعت، أنغام، وكايلي مينوج.

كما يضم المهرجان عدد من النجوم الأجانب على رأسهم المغنية العالمية نيكي ميناج والتي تشارك بفعاليات المهرجان لأول مرة هذا العام.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

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